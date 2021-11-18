Жителя Барановичского района будут судить за убийство односельчанина

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело об убийстве жителя Барановичского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

На скамье подсудимых оказался 57-летний житель агрогородка Вольно. Ему инкриминированы: принуждение к возмещению ущерба с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, умышленное противоправное лишении жизни другого человека (убийство), совершенное с особой жестокостью, хищение паспорта.

Трагедия в агрогородке произошла 10 мая. Согласно материалам дела, нетрезвый фигурант пришел к односельчанину и стал требовать у него долг. Получив отказ, он нанес хозяину молотком и неустановленным режущим предметом более 20 ударов по жизненно важным органам, рукам и ногам.

Смерть потерпевшего наступила от травматического шока. После этого обвиняемый похитил паспорт своей жертвы.

В прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.384, п.6 ч.2 ст.139 и ст.378 Уголовного кодекса.

Ранее примененная к мужчине мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменения. Прокурор принял во внимание тяжесть совершенных фигурантом преступлений, а также наличие у него пяти неснятых и непогашенных судимостей, в том числе за разбой, злостное хулиганство и кражу.-0-