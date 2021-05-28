Жителя Барановичского района подозревают в краже древесины на Br3,6 тыс.

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе сельчанина подозревают в хищении древесины на Br3,6 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию с заявлением о хищении древесины обратился лесничий. По его словам, после рубок древесину складировали вблизи леса. Утром работники лесничества заметили пропажу нескольких кубометров.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что древесину вывез 36-летний житель района. "Сельчанин владеет лесопилкой. Получив заказ на первичную переработку леса, он решил воспользоваться чужим складом для получения дополнительного количества материала. За две ночи трактором предприниматель вывез нужное количество древесины и выгрузил ее на территории своего предприятия", - рассказали в УВД.

Имущество возвращено. Следователи возбудили уголовное дело за кражу.-0-