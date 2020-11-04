Жителя Березы придавил упавший с домкрата автомобиль

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе устанавливают обстоятельства гибели местного жителя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Днем 2 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на придомовой территории обнаружено тело 44-летнего жителя райцентра. Следственно-оперативная группа установила: в этот день мужчина ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его с помощью домкрата. Во время ремонта автомобиль упал с домкрата, смертельно травмировав мужчину.

Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-