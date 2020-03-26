Жителя Бобруйска подозревают в серии дачных краж

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Оперативники задержали 52-летнего жителя Бобруйска, который подозревается в серии краж с дач в Бобруйском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Беларуси мужчина не судим, дважды отбывал наказание в России за кражу и грабеж.

Прошлым летом в Бобруйский РОВД начали поступать сообщения о кражах на дачах. Все случаи были похожи: неизвестный выбирал дома побогаче, аккуратно отжимал стеклопакет и проникал внутрь. В первую очередь он забирал деньги и драгоценности, затем электрооборудование, инструменты, продукты и алкоголь. Злоумышленник был очень аккуратен - некоторые пострадавшие не сразу замечали пропажу вещей. Если на окнах дома были москитные сетки, перед уходом он обязательно возвращал их на место.

Периодически кражи прекращались на месяц-полтора: в это время фигурант выезжал на заработки в Россию.

Подозреваемый был опрятно одет и не вызывал подозрений. Передвигался он на велосипеде в основном по лесным и проселочным дорогам. Украденные продукты и алкоголь мужчина употреблял, деньги тратил на ремонт своей квартиры, а предметы хранил дома. При обыске у него были изъяты вещи практически из всех обворованных домов.

Сейчас достоверно известно о 23 кражах, совершенных задержанным. Общий ущерб пока подсчитывается.

Подозреваемый находится в ИВС. Дана правовая оценка его действиям, возбуждены уголовные дела.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома