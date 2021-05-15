Жителя Борисова будут судить за мошенничество с 11 потерпевшими

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района направила в суд уголовное дело в отношении жителя Борисова, которому инкриминировано мошенничество в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Противоправные действия совершены с февраля 2017 года по ноябрь 2019-го в Борисове, Минске и Минском районе.

По материалам дела, 31-летний индивидуальный предприниматель в сфере строительства при личных встречах с заказчиками получал от них в качестве предоплаты деньги для выполнения строительных и отделочных работ, приобретения стройматериалов. При этом он фактически не осуществлял предпринимательскую деятельность, не имел прибыли и находился в неблагополучном финансовом положении. Возвращать деньги и исполнять обязательства не намеревался.

Всего от противоправных действий обвиняемого пострадали 11 граждан. Общая сумма ущерба превысила Br16 тыс.

Уголовное дело находилось в производстве Минского районного отдела Следственного комитета.

Примененную ранее к фигуранту меру в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-