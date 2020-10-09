Жителя Борисова приговорили к 3,5 года колонии за нападение на правоохранителя 9 августа

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове суд признал виновным 20-летнего местного жителя в насилии в отношении милиционера. Парня приговорили к 3,5 года колонии. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"События происходили вечером 9 августа на центральной городской площади. Осужденный вместе с другими демонстрантами провоцировал правоохранителей, стоявших в оцеплении. Сначала выражался в их адрес нецензурной бранью, а затем и вовсе напал на старшего сержанта милиции: ударил по ноге металлическим турникетом и несколько раз кулаками по лицу", - рассказали в МВД.

Подозреваемого задержали вскоре после преступления и заключили под стражу.

Осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и причинение тяжкого (менее тяжкого) телесного повреждения по неосторожности. Также на него неоднократно составлялись административные протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте, неповиновение милиционеру и неявку на мероприятия по призыву.-0-