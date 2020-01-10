Жителя Бреста будут судить за убийство сожительницы с особой жестокостью

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста предстанет перед судом за убийство сожительницы с особой жестокостью, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла днем 13 сентября прошлого года по месту жительства участников этой кровавой истории. Предварительным расследованием установлено, что 40-летний брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших неприязненных отношений нанес множество ударов руками и ногами в область жизненно важных органов своей 46-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Как позже пояснил мужчина, он разозлился из-за того, что женщина опрокинула с полки часы и те разбились.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела допрошены обвиняемый и свидетели, проведены осмотры места происшествия, назначены и проведены различные экспертизы, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В 2019 году следственными подразделениями Брестской области возбуждено 33 уголовных дела по фактам умышленных противоправных лишений жизни (убийств). В 27 случаях преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.-0-