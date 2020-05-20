Жителя Бреста оштрафовали за незаконную продажу медицинских перчаток

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста оштрафован на Br540 за незаконную реализацию медицинских перчаток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Мужчина разместил в интернете объявление о продаже перчаток, не будучи при этом индивидуальным предпринимателем. Во время контрольной закупки он продал сотруднику налоговой инспекции 150 пар перчаток за Br60. Весь товар был арестован и изъят как предмет административного правонарушения.

За незаконную предпринимательскую деятельность в соответствии с ч.1-1 ст.12.7 КоАП экономический суд подверг брестчанина штрафу в размере 20 базовых величин с конфискацией товара.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось и вступило в законную силу.-0-