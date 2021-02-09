Жителя Бреста подозревают в разжигании социальной вражды

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9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в разжигании социальной вражды. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, днем 24 октября 2020 года 34-летний мужчина разместил в региональном Telegram-чате сообщение, содержащее призыв к применению насилия в отношении сотрудников милиции.
Противоправные действия подозреваемого были выявлены сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси.
Следственное управление УСК по Брестской области в отношении мужчины возбудило уголовное дело по ч.1 ст.130 (разжигание иной социальной вражды) Уголовного кодекса. Ранее брестчанин к уголовной ответственности не привлекался.-0-