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18 января 2021, 18:03

Жителя Бреста задержали за нападение на двух девушек

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Бреста задержали за разбойное нападение на школьницу и избиение учащейся колледжа. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоднова, сообщает БЕЛТА.

Оба случая произошли 16 января. Вечером на автозаправке к наряду Департамента охраны МВД подбежала 18-летняя учащаяся колледжа и сообщила о нападении. Со слов заявительницы, на Варшавском шоссе неизвестный закрыл ей ладонью рот и начал избивать. В какой-то момент девушке удалось вырваться и убежать от незнакомца.

Милиционеры незамедлительно отправились на место и, обследовав прилегающую территорию, по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Бреста, который прятался за инсталляцией возле дороги. Выяснилось, что мужчина причастен к еще одному нападению, которое произошло незадолго до инцидента с учащейся колледжа. На улице Сальникова он ранил ножом в шею 16-летнюю школьницу и отобрал у нее сумку с косметикой. Врачи оказали девочке медицинскую помощь и госпитализировали ее.

Следователи дали правовую оценку действиям брестчанина и возбудили уголовные дела за разбой и хулиганство. Сейчас фигурант находится в ИВС. Известно, что в момент совершения преступлений он был пьян. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.-0-

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