Жителя Быховского района приговорили к пожизненному заключению за убийство пожилых супругов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Быховского района, который обвиняется в жестоком убийстве в 2012 году пожилой супружеской пары, а также угрозе убийством своей беременной жене, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

В суде установлено, что фигурант 18 июля 2012 года после работы рядом с магазином в деревне Годылево распивал спиртное. Здесь у него произошел конфликт с ранее наглядно знакомым мужчиной, после чего молодой человек несколько раз его ударил. Однако этого обвиняемому показалось мало, и позже он пошел домой к потерпевшему, где на лестничной площадке продолжил избиение.

В этот момент на шум вышла мать потерпевшего. На требование прекратить рукоприкладство обвиняемый отреагировал агрессивно, избив пожилую женщину руками и ногами. Через непродолжительное время женщина скончалась на месте. Фигурант также избил пожилого мужа потерпевшей - от полученных телесных повреждений мужчина умер в больнице через месяц. После расправы над пенсионерами обвиняемый скрылся с места преступления.

Потерпевший сын супружеской пары не смог рассказать правоохранительным органам о личности обвиняемого, поскольку был в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего не помнил.

По прошествии 8 лет в агрогородке Колбча Кличевского района фигурант угрожал убийством своей беременной жене. Женщина обратилась к правоохранителям. Она пояснила, что на почве употребления мужем алкоголя у них ранее были конфликты, тот постоянно угрожал ей расправой. При этом супруг упоминал якобы совершенное 8 лет назад убийство пенсионеров. Сначала женщина ему не верила, однако впоследствии мужчина стал угрожать расправой не только ей, но и детям. Говорил, что с ней будет то же самое, что и с теми пенсионерами. "Такие угрозы она восприняла реально и опасалась. Это в конечном итоге послужило поводом для обращения в милицию не только по факту угроз убийством, но и по обстоятельствам убийства пенсионеров в 2012 году", - отметили в прокуратуре.

При этом в надзорном ведомстве добавили, что фигурант не сделал для себя должных выводов, не раскаялся в своих поступках, в суде свою вину в убийстве пожилых супругов не признал.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного (одно из преступлений относится к особо тяжким), исходя из мотивов и целей обвиняемого, его склонности к агрессии, гособвинитель просил суд назначить ему наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима. Могилевский областной суд согласился с этим. Фигуранту назначена исключительная мера наказания в виде пожизненного заключения. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-