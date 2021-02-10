10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Червеня осудили за поддельное водительское удостоверение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Утром 4 октября 2020 года сотрудники ОГАИ Червенского РОВД проводили рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению грубых правонарушений ПДД. Инспекторы остановили автомобиль Mazda Premacy для проверки физического состояния водителя. Он предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение. Подлинность документа вызвала сомнение, так как в феврале 2019 года мужчина на три года был лишен права управления авто за управление в нетрезвом состоянии. Удостоверение изъяли для проведения экспертизы", - рассказали в ГАИ.

Экспертами было установлено, что документ изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Как итог - возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 380 УК, которая предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы до двух лет.

Суд Червенского района признал виновным водителя и вынес приговор в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на один год и два месяца. -0-