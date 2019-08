Происшествия Жителя Дрогичина без сознания вынесли из горящей квартиры Фото Брестского областного управления МЧС 22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине работники МЧС спасли хозяина горящей квартиры, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Пожар в райцентре произошел сегодня в 1.16 в шестиквартирном доме барачного типа на улице Социалистической. Горела трехкомнатная квартира, принадлежащая мужчине 1993 года рождения. Спасатели обнаружили хозяина жилища без сознания на полу в соседней с горевшей комнате. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. С диагнозом "отравление продуктами горения" его госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы. Огнем повреждены мебель, имущество, отделка, перекрытие в жилой комнате, закопчены стены и потолок в остальных комнатах квартиры. Причина пожара устанавливается.-0-

