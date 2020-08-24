24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителя Дзержинского района обвиняют в убийстве соседки по даче, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В доме в деревне Даниловичи Дзержинского района 58-летняя женщина обнаружила труп своей племянницы с резаной раной шеи. Сыщики восстановили картину происшествия и задержали подозреваемого.

"В ходе разбирательства выяснилось, что в выходной день в дачный дом, расположенный в Даниловичах, приехали две минчанки: тетя и ее 35-летняя племянница, - рассказал начальник отдела уголовного розыска Дзержинского РОВД Сергей Шутько. - Отдых сопровождался употреблением спиртного. Когда оно закончилось, женщины отправились в магазин. По дороге встретили соседа - 36-летнего местного жителя. Докупив алкоголя, компания отправилась на дачу к минчанкам продолжать отдых. Позже к ним присоединился еще один мужчина, но он пробыл в доме непродолжительное время и уехал. Вечером 58-летняя женщина отправилась спать. Проснувшись утром, она обнаружила труп племянницы".

Сыщики предположили, что к преступлению мог быть причастен сосед - он оставался в доме, когда женщина пошла спать. К тому же, оперативники заметили у него на руке резаную рану и выяснили еще ряд обстоятельств, указывающих на причастность мужчины к убийству. Его задержали, а в скором времени сыщики установили и мотив преступления. Им стал конфликт из-за отказа женщины вступить с подозреваемым в половую связь.

"Мужчина всячески старался скрыть следы совершенного преступления, - добавил Сергей Шутько. - Он попытался спрятать орудие убийства, загнав нож вместе с рукоятью в землю под деревом в саду, застирал одежду, вымыл обувь, сам хорошо помылся. Даже попробовал организовать себе алиби: предложил другому соседу вместе сходить с утра в дом минчанок (якобы проверить, почему у них открыта калитка)".

Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело.-0-