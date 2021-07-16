Жителя Ганцевичского района осудили на 10 лет колонии за поджог сарая и кражу $196 тыс.

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах вынесли приговор по уголовному делу о краже в особо крупном размере и уничтожении имущества общеопасным способом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался житель Ганцевичского района 1992 года рождения. Резонансное преступление было совершено в ночь с 6 на 7 мая 2018 года в деревне Хотыничи. Действуя в сговоре с неустановленным помощником, обвиняемый поджег деревянную хозпостройку местной пенсионерки. Пока ее зять боролся с пожаром, злоумышленник через окно проник в его дом и похитил из шкафа $196 тыс. По курсу Национального банка сумма была эквивалентна Br396,5 тыс. и составила 16,1 тыс. базовой величины.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 218 (умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, совершенное общеопасным способом) и ч.4 ст.205 (тайное похищение имущества (кража), совершенное группой лиц, с проникновением в жилище, в особо крупном размере) УК. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В пользу потерпевшего с обвиняемого взыскано Br10 тыс. в качестве денежной компенсации морального вреда и Br502 тыс. материального ущерба. Пенсионерке он должен уплатить Br5,7 тыс. за сгоревший вместе с имуществом сарай и Br5 тыс. - за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-