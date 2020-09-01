1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Ганцевичского района подозревают в незаконной охоте на косулю, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Сельчанин 1959 года рождения вместе с другом незаконно охотился в угодьях Ганцевичского лесхоза. Заметив самку косули, мужчина ее застрелил. Своими действиями он причинил ущерб окружающей среде на сумму более Br3 тыс.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 (незаконная охота) УК. Выйти на след браконьера помогла фотоловушка. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит максимальное наказание - до трех лет лишения свободы.-0-