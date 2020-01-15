Жителя Гомеля обвиняют в мошенничестве на Br2 млн

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, находившегося два года в розыске. Его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше Br2 млн, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, гомельчанин путем обмана или злоупотребления доверием завладел деньгами 28 граждан и имуществом трех юрлиц. Большинство потерпевших - жители Гомеля, трое проживают в Гродно, один - в США.

По материалам дела, несколько лет назад обвиняемый организовал строительство двух таунхаусов на улице Луговой в Гомеле, которое финансировалось за счет заемных средств физлиц. Мужчина заключал договоры займа как с желающими приобрести квартиру в строящихся домах, так и с теми, кто передавал ему деньги в заем под проценты. Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых, а также их друзей и родственников вложить деньги в развитие строительного бизнеса. Несколько договоров займа были составлены под поручительство ООО "Мини-отель", директором которого была супруга обвиняемого. В некоторых случаях, при наличии доверительных отношений, граждане одалживали предпринимателю деньги без процентов, под расписку.

К примеру, мужчина трижды брал взаймы под расписку крупные суммы денег у семейной пары, с которой поддерживал дружеские отношения. Вернул только первый долг. Остальными деньгами супругов на общую сумму $370 тыс. распорядился по своему усмотрению.

Несмотря на многочисленные долги и необходимость выплачивать большие суммы по процентам, обвиняемый продолжал заключать новые договоры займа как со старыми, так и новыми заимодавцами. Когда сумма ежемесячных выплат по процентам достигла критических размеров, он под различными предлогами перестал выполнять взятые на себя обязательства. Несколько граждан остались без обещанных квартир в новых таунхаусах, так как они были не единственными, кто согласно условиям заключенных договоров займа претендовал на конкретную квартиру.

Кроме того, мужчина обвиняется в завладении путем обмана имуществом ООО "Мини-отель". Он исключил из состава участников свою супругу и ее партнера, подделав при этом ряд документов. Во время расследования установлены и иные факты противоправной деятельности.

В правоохранительные органы в 2016 году стали поступать заявления от обманутых граждан. На начальной стадии расследования уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Беларуси и России его задержали в Московской области и экстрадировали.

Проведен комплекс следственных действий, в том числе допросы потерпевших и свидетелей, очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены заключения строительно-технической и почерковедческих экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.ч.3, 4 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму Br258 тыс. Следователи наложили арест на имущество обвиняемого (квартиру в таунхаусе, земельный участок, автомобиль и др.) на общую сумму свыше Br178 тыс. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-