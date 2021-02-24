Жителя Гродно задержали за попытку сексуального насилия

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За попытку сексуального насилия задержали жителя Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Ночью 7 февраля после встречи с бывшими одноклассниками 31-летняя жительница областного центра вышла из ресторана, за ней увязался пьяный 27-летний житель областного центра. Через некоторое время прямо на улице он набросился на женщину и начал срывать с нее одежду. На крики о помощи отозвались прохожие, но нападавшему удалось скрыться", - рассказали в МВД.

Оперативники по приметам и записям с камер наблюдения установили мужчину. Сначала он выдумал алиби, но затем признался в преступлении. Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление.-0-