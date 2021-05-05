Жителя Гродно задержали за угрозы в адрес милиционеров и оскорбление участкового

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За оскорбления и угрозы в адрес милиционеров задержан житель Гродно. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА

На 26-летнего безработного вышли оперативники регионального управления ГУБОПиК. В ноябре и декабре прошлого года молодой человек угрожал расправой милиционерам, а также их семьям, призывал к насилию над сотрудниками органов внутренних дел, оскорбил участкового инспектора.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Молодой человек признан подозреваемым по уголовным делам за оскорбление должностного лица и угрозу насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

"Известно, что мужчина активно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, привлекался за это к административной ответственности", - рассказали в МВД.-0-