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23 октября 2020, 12:42

Жителя Ивацевичей обвиняют в надругательстве над государственным флагом

Фото СК
Фото СК

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Ивацевичей обвиняют в надругательстве над государственными символами. Такая информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Нетрезвый 27-летний мужчина ночью 3 сентября проник на территорию прокуратуры Ивацевичского района. Он забрался на флагшток и ножом повредил полотно государственного флага. После этого горожанин пошел к зданию районного отдела Следственного комитета и ножом изрезал прикрепленный к фасаду флаг. Вскоре милиционеры задержали мужчину. Свою вину он признал и возместил причиненный ущерб.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст.370 (надругательство над государственными символами) УК. Он находится под подпиской о невыезде и дал обязательство о надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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