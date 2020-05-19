Жителя Ивацевичей приговорили к 4,5 года колонии за избиение работника ледовой арены

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ивацевичского района приговорил 34-летнего местного жителя к четырем с половиной годам лишения свободы за избиение работника ледовой арены, сообщила БЕЛТА помощник прокурора Ивацевичского района Яна Дробыш.

Конфликт произошел вечером 26 января. Житель райцентра вместе с маленьким сыном пришел в спорткомплекс покататься на коньках. На лед он вышел до начала сеанса. На это 50-летний работник арены сделал замечание. В ответ посетитель набросился на него с кулаками, причинив серьезные травмы. У пострадавшего было сломано ребро и повреждено легкое.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Он приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. В пользу пострадавшего будет взыскана компенсация морального вреда в размере Br15 тыс. В зале суда мужчину взяли под стражу.

"Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за причинение телесных повреждений. В отношении него было прекращено уголовное дело, связанное с нанесением травм. Имеются факты множественных проверок, где фактически до возбуждения уголовного дела не дошло, поскольку стороны примирились", - добавила Яна Дробыш.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Брестский областной суд.-0-