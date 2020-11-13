Жителя Ивацевичей приговорили к году колонии за надругательство над флагом

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ивацевичского района вынесли приговор местному жителю за надругательство над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 3 сентября 27-летний житель райцентра в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию районной прокуратуры и ножом повредил закрепленное на фасаде здания полотно флага. Затем те же действия мужчина совершил на территории районного отдела Следственного комитета. Через несколько часов его задержали сотрудники милиции.

Горожанин полностью признал свою вину, раскаялся в совершенном преступлении, а также возместил причиненный вред. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст.370 (надругательство над государственными символами) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-