Жителя Калинковичей приговорили к 18 годам колонии за убийство матери

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Гомельской области сегодня на выездном заседании вынес приговор жителю Калинковичей, обвиняемому в убийстве матери. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась, представлявший сторону обвинения по делу.

На скамье подсудимых оказался единственный сын убитой женщины. Согласно материалам дела, потерпевшая работала преподавателем в медицинском колледже и жила одна в квартире в райцентре. Ее сын жил в Брестской области, перебивался случайными заработками, а незадолго до трагедии решил проведать мать перед поездкой на работу в Россию и передал ей на временное хранение $500. Частично эти деньги потратил.

На протяжении нескольких дней 52-летний мужчина встречался со своими знакомыми, распивал спиртные напитки в Калинковичах. По имеющейся информации, периодически, будучи нетрезвым, вдыхал пары растворителя.

В таком состоянии (после употребления алкоголя и вдыхания летучих растворителей) мужчина был 2 июля 2019 года, когда, побывав в гостях, пришел в квартиру матери. Он попросил вернуть ему деньги, которые оставлял на хранение. "Женщина, опасаясь, что он потратит все оставшиеся сбережения, необходимые для запланированной поездки, ему отказала. Тогда сын схватил керамический нож из кухонного набора и направился к матери, которая на диване смотрела телевизор. Он сел ей на ноги и в какой-то момент ударил ножом в шею", - уточнил старший прокурор.

У женщины хватило сил зажать рану, спуститься со второго этажа и позвать на помощь. Соседи оказали ей доврачебную помощь, вызвали скорую и милицию. "Сын потерпевшей, фельдшер по образованию, не попытался помочь матери, которая скончалась от острой кровопотери", - подчеркнул Андрей Карась.

Мужчину задержали. Как было установлено, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности. В 1990-х годах был осужден за изнасилование, кражу и разбой.

По выводам экспертов, несмотря на имеющиеся у задержанного психические расстройства, в момент совершения преступления он в полной мере мог сознавать значение своих действий и руководить ими.

Во время судебных заседаний обвиняемый вину не признавал. По его словам, мать сама наткнулась на нож, пытаясь встать, а произошедшее - роковая случайность.

Сторона обвинения настаивала на квалификации действий мужчины по п.2 ч.2 ст.139 УК как убийство заведомо престарелого. Суд признал мужчину виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. К нему будут применены меры лечения от алкоголизма и токсикомании.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-