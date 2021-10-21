Жителя Кобрина осудили на 5 лет колонии за мошенничество, хулиганство и кражу

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Кобринского района вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве, хулиганстве и краже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее не судимый 19-летний местный житель, которому инкриминировались три статьи Уголовного кодекса. Так, с марта по июль молодой человек приобрел в рассрочку у потерпевших пять автомобилей, заведомо не намереваясь выполнять обязательства по уплате их стоимости. Фигурант продал и обменял автомобили по заниженной цене, не рассчитавшись с их бывшими владельцами.

Помимо этого, в июле зарегистрировано три криминальных эпизода с его участием. Так, на остановке общественного транспорта в райцентре он похитил у спящего гражданина мобильный телефон и другое имущество. Потом на улице и на территории АЗС беспричинно избил двух мужчин. Все это он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 и ч.2 ст.209 (завладение имуществом путем обмана (мошенничество), повторно), ч.2 ст.205 (тайное похищение имущества (кража), совершенное повторно) и ч.2 ст.339 (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопровождающиеся применением насилия, совершенные повторно (злостное хулиганство) УК. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Смягчающими ответственность обвиняемого обстоятельствами суд признал частичное возмещение ущерба и признание вины в содеянном. В счет возмещения имущественного и морального вреда в пользу трех потерпевших с него взыскано Br1,2 тыс., Br381 и Br200 соответственно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-