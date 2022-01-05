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05 января 2022, 11:02

Жителя Кобринского района ждет суд за кражу $50 тыс. у родителей бывшей девушки

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кобринского района направила в суд уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в краже крупной суммы денег. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В мае прошлого года 19-летний парень был в гостях у своей девушки. В спальне ее родителей он увидел сейф и место, где хранился ключ. При следующих визитах молодой человек брал оттуда деньги и тратил их на покупку подарков для возлюбленной, отдых в агроусадьбах, банях и увеселительных заведениях. Фигурант умудрялся давать в долг другим людям, а друзьям рассказывал, что успешно вложился в бизнес в Германии.

Такой образ жизни привел к разрыву отношений между молодыми людьми. Это случилось в июле. Но в дом юноша продолжал ходить до конца ноября, пользуясь оставшимся у него ключом от входной двери. За это время он украл более $50 тыс. и Br5 тыс.

"Изучение материалов уголовного дела в прокуратуре Кобринского района показало, что расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно. Квалификация действий обвиняемого по ч.4 ст.205 УК является верной. Ранее избранную в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения", - добавили в прокуратуре.-0-

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