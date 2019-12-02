Жителя Краснополья подозревают в убийстве брата

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ранее судимый 37-летний житель Краснополья подозревается в убийстве своего старшего брата. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Согласно материалам уголовного дела, мужчина проживал в частном доме в Краснополье с матерью и 38-летним братом, - отметила Анастасия Лавринович. - Ночью 30 ноября между братьями возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый достал незарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в грудь потерпевшему. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте".

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла оружие и боеприпасы. Следователи допросили подозреваемого, свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ст.139 УК. В 2017 году мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и разбой.-0-