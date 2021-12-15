Жителя Круглого приговорили к 18 годам колонии за убийство из хулиганских побуждений

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15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жителя Круглого приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство из хулиганских побуждений. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области. Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего ранее судимого жителя Круглого, которому инкриминировано убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Как установлено, нетрезвый мужчина в ночь на 11 апреля 2021 года в д.Хильковичи Круглянского района встретил знакомого местного жителя и беспричинно избил. Обвиняемый нанес потерпевшему руками и ногами не менее 35 ударов по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. При этом он осознавал, что причиняет ему особые мучения и страдания. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался от травматического шока. В судебном заседании мужчина вину признал. Пояснил, что после употребления спиртного плохо помнит события той ночи и причину, по которой он до смерти избил человека. Исходя из представленных государственным обвинителем доказательств, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность обвиняемого, судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании п.6 и п.13 ч.2 ст.139 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!