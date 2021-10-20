Жителя Лидского района будут судить за убийство с особой жестокостью

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Лидского района с особой жестокостью убил своего друга. Дело направлено в суд, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в Гродненский областной суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Лидского района. Мужчина обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе убийства с особой жестокостью.

В одну из ночей в июне 2021 года мужчина руками и ногами избил своего друга, с которым до этого выпивал. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Также выяснилось, что мужчина уклонялся от уплаты по судебному постановлению средств на содержание своей 8-летней дочери. Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело находилось в производстве Лидского районного отдела Следственного комитета.-0-