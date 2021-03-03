Жителя Лунинецкого района ждет суд за ДТП с двумя погибшими

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Лунинецкого района обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

ДТП случилось утром 13 сентября 2020 года. За рулем автомобиля Opel был 50-летний мужчина. По агрогородку Большие Чучевичи он ехал 90 км/ч при максимально разрешенных 60 км/ч. На повороте водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. На месте происшествия от полученных травм скончался 42-летний пассажир. Также пострадал 54-летний мужчина, который умер в больнице спустя три месяца после аварии.

В тот день водитель был пьяным. В его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,16 промилле. Оба пассажира не были пристегнуты ремнями безопасности.

Действия мужчины квалифицированы по ч.5 ст.317 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения.

В прокуратуре Лунинецкого района изучили уголовное дело, пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Прокурор оставил меру пресечения в виде заключению под стражу без изменения.

Дело передано в суд.-0-