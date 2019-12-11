Жителя Лунинца будут судить за пьяное ДТП с велосипедистом

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинецким РОСК возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, по вине которого в ДТП пострадал велосипедист, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 4 декабря примерно в 7.45 в агрогородке Вулька-1. По данным следствия, 56-летний житель райцентра двигался на автомобиле Nissan по ул.Октябрьской и сбил 64-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП велосипедист получил тяжкие телесные повреждения. При медосвидетельствовании в выдыхаемом водителем воздухе концентрация алкоголя составила 2,4 промилле.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. С него взято обязательство о явке. Следователи проводят неотложные следственные действия. Назначены необходимые экспертизы.-0-