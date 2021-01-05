Жителя Лунинца обвиняют в мошенничестве на Br223 тыс.

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Лунинецкого района уголовное дело о многоэпизодном мошенничестве в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

С 2014 по 2020 год 27-летний житель Лунинца был учредителем и директором предприятия. Под предлогом развития бизнеса и поставок сельхозпродукции он завладел деньгами 15 человек и пяти организаций на сумму более Br223 тыс.

Фигурант в интернете размещал объявления о продаже сельхозпродукции по цене ниже рыночной. При встрече убеждал покупателей вносить за нее 100% предоплаты. При этом картофель, голубику, удобрения и другие товары не поставлял по надуманным причинам. В качестве аргументов фигурировали поломка техники, вопросы с документами, отсутствие продукции или значительное увеличение ее стоимости. Полученные деньги мужчина не проводил по кассе предприятия, а тратил на свои нужды. К слову, долгое время он играл в казино.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2, 3 и 4 ст.209 (мошенничество) УК. Обвиняемый частично возместил потерпевшим причиненный ущерб.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. С учетом тяжести преступлений, характеристик обвиняемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу овощей и присвоение денег, мужчину оставили под стражей.-0-