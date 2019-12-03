Жителя Лунинца подозревают в убийстве брата

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 и ч.1 ст.14 п.1,2 ч.2 ст.139 УК в отношении 25-летнего жителя Лунинца. Мужчина подозревается в убийстве брата, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня примерно в 13.30 житель Лунинца обнаружил в квартире тело 30-летнего племянника с признаками насильственной смерти, а также его 78-летнюю мать с ножевыми ранениями.

Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшую в учреждение здравоохранения. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Установлено, что в квартире кроме пожилой женщины и 30-летнего мужчины находился также 25-летний брат последнего. Он задержан.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются.-0-