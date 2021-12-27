Жителя Малоритского района приговорили к году домашней химии за угрозу медикам

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Малоритского района вынесли приговор по уголовному делу о хулиганстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил ранее не судимый местный житель 1967 года рождения. Инцидент произошел в его квартире утром 4 декабря 2020 года. Мужчина болел инфекцией COVID-19. Для медицинского амбулаторного наблюдения к нему прибыли врач общей практики и медицинская сестра. Пациент направил на медиков газобаллонный пневматический пистолет и угрожал им применением насилия.

Суд признал фигуранта виновным по ч.1 ст.339 (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия (хулиганство) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-