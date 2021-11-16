Жителя Минска будут судить за хищение более $2800

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении неоднократно судимого 48-летнего жителя столицы, который обвиняется в завладении имуществом путем злоупотребления доверием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Потерпевшим признан житель Витебска. В августе 2021 года он через маршрутное такси передал своему знакомому в Минск в конверте $2850. Водитель по ошибке передал конверт постороннему гражданину - обвиняемому.
Завладев чужими деньгами, фигурант уголовного дела потратил их на продукты питания, спиртное и другие личные нужды.
После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления.
Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-