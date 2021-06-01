Жителя Минского района будут судить за осквернение и порчу имущества

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в осквернении сооружений циничными надписями и изображениями, порче имущества в общественных местах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.
По материалам дела обвиняемый в один из мартовских вечеров 2021 года с помощью двух аэрозольных баллонов нанес на забор филиала дорожно-эксплуатационной организации в агрогородке Сеница два изображения бело-красно-белого флага и надпись "25.03". Это сделало невозможным эстетическое восприятие сооружения, нарушило его архитектурную выразительность, отметили в прокуратуре.
После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с квалификацией действий фигуранта по ст.341 УК.-0-