Жителя Минского района будут судить за публичное оскорбление прокурорского работника

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района направила в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 37-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что обвиняемый со своего мобильного телефона опубликовал в одном из открытых Telegram-каналов оскорбительный комментарий под личной информацией с изображением старшего помощника прокурора Фрунзенского района Минска.

При изучении уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с квалификацией действий обвиняемого по ст.369 УК.

В прокуратуре обратили внимание: прежде чем опубликовать какой-либо комментарий, содержащий неприличные по форме слова и выражения, стоит задуматься о правовых последствиях.-0-