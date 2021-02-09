Жителя Минского района привлекут к ответственности за угрозы судьям и правоохранителям

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела об оскорблении судей и угрозах насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 22-летний житель деревни Копище Минского района в августе-сентябре 2020 года в мессенджере Telegram, а также в социальной сети Instagram отправлял сотрудникам милиции и судьям сообщения с угрозами применения насилия. Данные указанных лиц ранее были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Сообщения носили оскорбительный характер, содержали ненормативную лексику, указывали на реальное намерение применить насилие в отношении более 10 потерпевших", - рассказали в СК.

По делу проведен комплекс следственных действий: допрошены обвиняемый, потерпевшие, свидетели. К материалам дела приобщены заключения лингвистических экспертиз. Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведены осмотры скриншотов переписок мужчины.

При допросе обвиняемый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном и пояснил, что был зол на правоохранителей из-за его задержания в августе 2020 года. В связи с этим направлял сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес сотрудников ОВД и судей.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.391 (оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия) и по ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-