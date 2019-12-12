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12 декабря 2019, 12:58

Жителя Могилева подозревают в сбыте наркотиков через интернет

Фото из архива
Фото из архива
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12 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанина подозревают в сбыте наркотиков через интернет. Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"Сотрудниками наркоконтроля Октябрьского РОВД Могилева была получена информация о причастности 37-летнего жителя областного центра к сбыту психотропов посредством интернета. По оперативным данным, мужчина приобретал запрещенные вещества в РФ, а затем перевозил в Беларусь для последующей продажи", - отметила пресс-секретарь.

Во время досмотра его автомобиля в тайнике было обнаружено более 100 г порошка белого цвета. Экспертиза показала, что в нем содержится особо опасное психотропное вещество - мефедрон, которое не используется в медицинских целях.

Цена изъятой партии психотропа на черном рынке может превышать Br12 тыс.

Правоохранители продолжают работу по установлению фактов преступной деятельности могилевчанина.-0-

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