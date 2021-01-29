Жителя Молодечненского района привлекут к ответственности за участие в акции протеста в августе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По версии следствия, вечером 9 августа 2020 года 36-летний житель Молодечненского района пришел на площадь Центральную в Молодечно, где люди принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Там он присоединился к группе граждан: находился в сцепке, выкрикивал лозунги и хлопал руками. Мужчина взял с собой аудиоустройство и демонстративно включал музыку", - рассказали в СК.

По делу проведен комплекс следственных действий. Допрошены обвиняемый и свидетели, проведены очные ставки, осмотрен мобильный телефон мужчины. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. На денежные средства на карт-счете и на автомобиль обвиняемого наложен арест.

В ходе допроса на вопрос следователя, почему мужчина не покинул площадь, когда услышал предупреждения от сотрудника милиции, обвиняемый ответить не смог, но указал, что понимал и осознавал противоправность совершаемых им действий.

По результатам расследования его действиям дана правовая оценка: они квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) УК.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено.-0-