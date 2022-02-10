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10 февраля 2022, 10:09

Жителя Молодечно будут судить за ДТП с погибшим и пострадавшим

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Молодечно, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Установлено, что водитель автомобиля Lada Largus в августе 2021 года около 10.20 ехал со скоростью 80 км/ч по обочине автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь со стороны Молодечно в направлении Минска. Вблизи деревни Кальзберг Минского района он столкнулся со стоящим впереди автомобилем Lada Vesta в сцепке с бортовым прицепом.

В результате прицеп сместился и травмировал находящихся рядом двух мужчин: водитель Lada Vesta скончался на месте, пассажир получил тяжкие телесные повреждения.

В прокуратуре обратили внимание, что водители при движении по дорогам, имеющим асфальтированную обочину, зачастую используют ее для свободного передвижения по ней, опережения общего потока машин либо уступают полосу движения следующим за ними автомобилям. При этом забывают, что движение транспортных средств по обочинам запрещено. Несоблюдение ПДД, особенно в темное время суток, может повлечь тяжкие последствия.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления.

Примененную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-

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