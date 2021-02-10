Жителя Молодечно осудили на 3,5 года колонии за участие в акциях протеста

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно суд вынес приговор одному из участников августовских протестов. 21-летнему молодечненцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Также молодой человек должен выплатить компенсацию морального вреда четырем сотрудникам райотдела милиции - по Br500 каждому. Сотрудники планируют потратить денежные средства на благотворительность.

"9 августа 2020 года житель Молодечно, нарушая общественный порядок, активно участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на Центральной площади города. Мужчина выкрикивал лозунги, провоцировал толпу агрессивно настроенных граждан на активные действия против правоохранителей, в том числе угрожал насилием сотрудникам милиции. Было установлено, что в момент осуществления противоправных действий молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в МВД.

Обвиняемый приговором суда Молодечненского района признан виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с угрозой применения насилия. -0-