Жителя Мостовского района будут судить за хулиганство и публичное оскорбление представителя власти

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Мостовского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчине инкриминированы публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганство и злостное хулиганство, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В сентябре-октябре 2020 года мужчина неоднократно и грубо нарушал общественный порядок. Его поступки сопровождались повреждением чужого имущества и отличались исключительным цинизмом. Обвиняемый расписал остановки железнодорожного и общественного транспорта в Мостовском районе и развесил на них чучела в милицейской форме. В лесу неподалеку он нанес бело-красно-белые изображения на более чем три десятка деревьев. Линии такой же расцветки обвиняемый нанес и на дорогу у некоторых населенных пунктов района.

"Фотоснимки с результатами своего "труда" обвиняемый передал для размещения в чате Telegram-канала", - отметили в прокуратуре. Кроме того, в августе 2020 года мужчина в одном из чатов Telegram-канала разместил под фотографией председателя Мостовского райисполкома неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий.

Уголовное дело находилось в производстве Мостовского районного отдела Следственного комитета. Мужчина заключен под стражу.-0-