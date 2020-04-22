Жителя Мостовского района за жестокое убийство приговорили к 22 годам колонии

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно областной суд вынес приговор ранее неоднократно судимому, в том числе за убийство, жителю Мостовского района. Он обвинялся в убийстве с особой жестокостью по п.п. 6, 16 ч. 2 ст. 139 УК. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Как сообщалось, днем 4 января мужчина нанес более 20 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове, своему знакомому. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Причиной агрессии стала ревность. Обвиняемый застал погибшего во время распития спиртного со своей сожительницей. В момент совершения преступления мужчина был пьян.-0-