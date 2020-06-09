Жителя Несвижского района оштрафовали за музыку в квартире, но прокуратура принесла протест

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По протесту прокурора Минской области отменено незаконное постановление суда о привлечении жителя Несвижского района к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры области Кирилл Арцименя.

Основанием для привлечения к административной ответственности стало заявление соседа о том, что после 23.00 в квартире гражданина громко играла музыка. Суд назначил ему штраф в размере шести базовых величин (1 БВ - Br27).

Как следовало из протеста прокурора, в материалах дела не было доказательств о совершении жителем Несвижского района умышленных действий именно из хулиганских побуждений, выражающихся в явном неуважении к обществу. А при отсутствии хулиганских мотивов действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, не могут быть расценены как хулиганские. В квартире действительно громко играла музыка, однако после замечания фигурант уменьшил ее громкость, а позже и вовсе выключил.

По мнению прокурора, в действиях гражданина усматривается состав административного правонарушения - нарушение правил пользования жилым помещением.

Минский областной суд удовлетворил протест прокурора. Дело об административном правонарушении направлено в суд Несвижского района на новое рассмотрение.-0-