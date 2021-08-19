Жителя Новополоцка привлекут к ответственности за оскорбление милиционера в интернете

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками управления по Витебской области ГУСБ МВД продолжается работа по установлению пользователей интернета, допускающих оскорбительные высказывания в адрес сотрудников милиции в связи с исполнением служебных обязанностей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома."Очередным любителем кибербуллинга оказался 42-летний работник одного из акционерных обществ Новополоцка, который в июне 2021 года в социальной сети оставил оскорбительный отзыв о начальнике ИДН Оршанскокго РУВД. В настоящее время мужчина раскаялся в содеянном и принес свои извинения сотруднику милиции", - рассказали в УВД.Следственным органом в отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по ст.369 Уголовного кодекса по факту публичного оскорбления представителя власти. В дальнейшем меру его ответственности определит суд.-0-