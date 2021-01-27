Жителя Орши приговорили к двум годам колонии за кражу норковой шубы

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Оршанского района и Орши вынес приговор по уголовному делу о краже шубы из городского магазина, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор района Игорь Белоусов.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Выпив, 26-летний оршанец зашел в один из магазинов города, где похитил норковую шубу стоимостью Br3,6 тыс. Во время задержания подозреваемого она оказалась у него с собой. Выяснилось, что мужчина хотел подарить шубу девушке в день рождения.

Суд приговорил жителя Орши к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также его будут лечить от токсикомании и алкоголизма. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи.

Приговор не вступил в законную силу.-0-