Жителя Ошмянского района будут судить за подстрекательство к терроризму

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ошмянского района направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчине инкриминированы подстрекательство к акту терроризма, незаконные приобретение, хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также уничтожение официальных документов, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В октябре мужчина в одном из чатов в Telegram призывал к поджогу прокуратуры Ошмянского района и повреждению здания КГБ с помощью коктейлей Молотова. В тот же день в этом же чате он призвал также сжигать машины сотрудников органов внутренних дел.

Позже обвиняемый попытался препятствовать расследованию уголовного дела. В частности, он разорвал постановление следователя о проведении обыска в его жилище.

"Между тем во время обыска сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли принадлежавшие ему боеприпасы и взрывчатые вещества", - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве Ошмянского районного отдела Следственного комитета.-0-