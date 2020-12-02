Жителя Постав оштрафовали более чем на Br400 за оскорбительный комментарий в отношении правоохранителей

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Постав заплатил более Br400 за оскорбительный комментарий в сети в отношении правоохранителей, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"В июле сотрудники управления по Витебской области ГУСБ МВД в одном из сообществ соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий неизвестного пользователя, в котором он оскорблял сотрудников милиции и призывал к совершению в отношении них насильственных действий, - рассказали в УВД. - Было установлено, что автором сообщения является житель Постав, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Во время беседы с правоохранителями он раскаялся в содеянном и рассказал, что поддался эмоциям после просмотра нескольких видеороликов, направленных на дискредитацию милиционеров".

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.17.11 (распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности) КоАП. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 базовых величин (1 БВ - Br27).

"Напоминаем, что за публичное размещение подобных призывов предусмотрены административная и уголовная ответственность. Ни один из таких фактов не останется без внимания правоохранительных органов", - добавили в УВД.-0-