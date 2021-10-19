Жителя Пружан будут судить за избиение инвалида

Фото из архива

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Пружанского района направила в суд уголовное дело по обвинению неработающего 32-летнего местного жителя в хулиганстве, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области. Инцидент произошел вечером 25 октября 2020 года на центральной аллее городского парка в Пружанах. Как установлено в ходе предварительного расследования, мужчина беспричинно схватил 52-летнего инвалида II группы за ворот куртки и несколько раз ударил его ногами. Потерпевший получил телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья. При этом знакомый фигуранта снимал все это на камеру мобильного телефона, чтобы потом выложить в социальные сети. Во время мониторинга СМИ видеоролик попал в поле зрения правоохранителей. После проверки Пружанский РОСК возбудил уголовное дело. Изучив материалы дела, в прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления и согласились с его правовой квалификацией по ч.1 ст.339 Уголовного кодекса - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до трех лет лишения свободы. Избранную в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!