Жителя Сенненского района оштрафовали за попытку продать в интернете старинные монеты

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Сенненского района продавец медных монет времен Российской империи привлечен к административной ответственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

На одном из ресурсов мужчина разместил объявление о продаже монет. Прокуратура посчитала, что они могут относиться к археологическому наследию Беларуси. Начальнику Сенненского РОВД было поручено провести проверку, после которой рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к ответственности.

По заключению Витебской областной комиссии по археологическим объектам и археологическим артефактам, представленные на экспертизу 13 предметов - подлинные медные монеты образца 1735, 1757-1762, 1867-1917 годов - имеют историческое и научное значение и являются археологическими артефактами. В результате суд Сенненского района наложил на несостоявшегося продавца штраф в размере 10 базовых величин (1 БВ - Br27) с конфискацией монет в доход государства. Постановление суда вступило в законную силу.

В прокуратуре пояснили, что согласно ст.127 Кодекса о культуре поиск археологических объектов и/или артефактов в Беларуси возможен только при проведении археологических исследований на основании разрешения, выдаваемого НАН Беларуси в соответствии с законодательством об административных процедурах. Статья 124 кодекса запрещает приобретение, продажу, дарение, мену, залог археологических артефактов. При этом такие сделки могут быть реализованы государственными научными организациями и государственными музеями. Также исключение составляют сделки в отношении археологических артефактов, которые на 18 марта 2016 года находились во владении граждан и юрлиц и были включены в профильный реестр, сформированный НАН.

На основании ст.ст. 19.8 и 19.9 КоАП за незаконные поиск и оборот археологических артефактов может быть наложено взыскание в виде штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-